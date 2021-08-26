ميناء دمياط يتداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

شهد ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم الخميس أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29847 طنا تشمل 2221 طن رمل و4500 طن فوسفات و12622 طن يوريا و784 طن نترات أمونيوم و8200 طن داي أمونيوم و1520 طن مولاس.





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28311 طنا تشمل 2678 طن حديد و9210 أطنان قمح و1213 طن ابلاكاش و10000 طن ذرة و5000 طن خردة و874 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 210 أطنان.





وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وهولندا وإيطاليا وأمريكا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة وإنجلترا بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 341 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 976 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 48195 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1870 طنا ، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2591 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا وكفر الشيخ ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3647 شاحنة.