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تعرف على أرقام ميكسونى بعد انضمامه إلى الأهلي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أنهى مسئولو النادي الأهلي  الإتفاق  مع إدارة  التنزاني لويس ميكسوني مقابل مليون و200 ألف دولار لمدة 4 مواسم ونصف قادمة.

ويذكر أن الأهلي حتى الآن تعاقد مع 3 صفقات وهم بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 3 مواسم، وكريم فؤاد نجم المنتخب الوطني الأولمبي وفريق النجوم بعقد لمدة 3 مواسم، وأنهى أتفاقه أمس مع حسام حسن مهاجم سموحة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الدقائق القليلة القادمة. 

أرقام لويس ميكيسوني هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا

- لعب: 9

- ساهم في 6 أهداف

- سجل: 3 

- صنع: 3

- التسديدات : 20 منها 3 فقط بين الثلاث خشبات التي حولها لأهداف

- 25 مراوغة بشكل صحيح من اجمالي 33 بدقة 76%

- دقة تمريراته كانت 81% (255 بشكل صحيح من 313)

أرقام لويس ميكيسوني بالدوري التنزاني

- خاض: 36 مباراة
- سجل : 13 هدف
- صنع : 15 هدف.

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