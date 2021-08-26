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نادر شوقي ينتقد اختيارات البدري لقائمة منتخب مصر

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتقد نادر شوقي وكيل اللاعبين اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لقائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مباراتي أنجولا والجابون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن اليوم الخميس قائمة الفراعنة لمعسكر أغسطس الجاري والتي لم تشهد تواجد أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي والمعار لنادي ألتاي سبور التركي رغم تألقه بشكل لافت في الدوري المصري قبل رحيله وتسجيله 15 هدفًا.

وغرد شوقي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"وجهات نظر،  نختلف نتفق بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، بس الطاي سبور مرفضش.. ١٥فالدوري و نزل ٥ دقايق حط،  ايه؟؟".

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 حيث يبدأ هذا المشوار بمواجهة أنجولا في القاهرة ثم يواجه الجابون في ملعبه.

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