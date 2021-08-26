الصحة الأفغانية: أكثر من 40 قتيلا و100 جريح جراء هجوم مطار كابل

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الخميس، عن وقوع أكثر من 40 قتيلا و100 جريح جراء هجوم مطار كابل، وذلك وفقا لما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلف العديد من القتلى والجرحى بينهم مواطنون أمريكيون.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفا إياه بـ"هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".

كما أشار كيربي إلى أن انفجارا واحدا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق "بارون" الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر دفاعي بريطاني ترجيحه أن أحد التفجيرين كان انتحاريا بينهما نفذ الثاني بواسطة سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن وزارة الصحة الأفغانية تأكيدها أن الهجوم خلف أكثر من 40 قتيلا و100 جريح.

بدوره، صرح المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، حسب قناة "طلوع نيوز"، أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 52 شخصا على الأقل، فيما أعلن مستشفى الطوارئ في كابل عن استقباله حوالي 60 جريحا حتى الآن.