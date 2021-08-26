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عاجل.. ميندي يحصل على جائزة أفضل حارس في أوروبا

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جوائز الأفضل في أوروبا وذلك على هامش قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصل ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي على جائزة أفضل حارس في أوروبا بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب، فيما توجت ساندرا بانوس حارسة برشلونة بالفوز بالجائزة.

ويعتبر ميندي واحدًا من الحراس المميزين في أوروبا حيث ظهر بمستوى مميز مع تشيلسي في الموسم الماضي، وهو نفس الحال بالنسبة لبانوس حارسة مرمى برشلونة.

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