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أتلتيكو مدريد المستفيد الأبرز من كوارث برشلونة وريال مدريد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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يأمل أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الاستفادة من مشاكل غريميه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ريال مدريد وبرشلونة سعيا للحفاظ على بدايته المثالية للموسم.

وظهر ريال وبرشلونة، وكلاهما يفتقد العديد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابة، في صورة مخيبة بعد التعادل مع منافسين متواضعين كما يتعافى العملاقان من مشاكل خيمت على الاستعدادات للموسم الجديد.

وانتقد خبراء الانطلاقة المتواضعة للدوري الإسباني وضعف المعدل التهديفي ودعا مدرب ريال بيتيس مانويل بيليجريني اللاعبين والحكام إلى البحث عن وسائل لزيادة الإثارة والمتعة في المسابقة.

لكن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو أصر على أن تركيزه ينصب على الحفاظ على سلامة لاعبيه ونجاحهم في المباريات بعد فترة إعداد صعبة للموسم الجديد بدلا من القيام بأشياء تنطوي على تهور.

وقال "لم تكن فترة الإعداد سهلة للموسم الجديد بالنظر إلى عدد اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق خاصة من أمريكا الجنوبية. قد لا يهتم الناس كثيرا بهذه التفاصيل لكن علينا التعامل معها بحذر".

وتابع "نفتقد أيضا جواو فيلكس وهيكتور هيريرا ويوجد لاعبون تأخروا في اللحاق بالفريق ويجب أن نتأقلم على هذه الأمور".

وفاز أتلتيكو مدريد وإشبيلية وحدهما بأول مباراتين في الدوري هذا الموسم وسيحصل سيميوني على دفعة معنوية بعودة المهاجم لويس سواريز إلى التدريبات بشكل كامل بعد أن سجل 21 هدفا الموسم الماضي.

ويحل ريال مدريد، الذي تعادل مع ليفانتي، ضيفا على بيتيس يوم السبت في غياب لاعبين بارزين مثل داني سيبايوس ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيرلان ميندي بينما سيخضع قلب الدفاع ناتشو لاختبار لياقة في اللحظة الأخيرة.

ويستضيف برشلونة، الذي تعادل مع أتلتيك بيلباو في الجولة السابقة، منافسه خيتافي يوم الأحد بدون سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي ومارك-أندريه تير شتيجن.

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