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شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:37 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير انتقال ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بيراميدز.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر :"ناصر ماهر إلى بيراميدز".

وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في الموسم، حيث أبلغ لجنة التخطيط بالنادي الأحمر عدم رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وسيكون ناصر ماهر أول اللاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بناء على طلب من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وكان الفجر الرياضي قد انفرد في وقت سابق برحيل ناصر ماهر عن الأهلي وهو ما أكده شوبير منذ قليل. طالع التفاصيل من هنا

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