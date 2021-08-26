شاهد.. أول صورة لـ خطيب ريم سامي قبل حفل خطوبتها بساعات







تحتفل اليوم الفنانة الشابة ريم سامي، بحفل خطوبتها على رجل الأعمال المصري، طارق هيمن، بالساحل الشمالي، خلال الساعات القليلة المقبلة، بحضور أهل العروسان وأصدقائهما المقربون.



ومن المقرر أن يحضر حفل الخطوبة عدد من نجوم الفن،لكون العروس من عائلة فنية حيث أن شقيقها المخرج سامي وتربطهم علاقة وطيدة بالعديد من النجوم بالوسط الفني.







يذكر أن عريس ريم سامي المنتظر يدعى طارق هيمن وهو رجل أعمال مصري حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل، مالك مجموعة الطارق للسيارات المتواجد عدة فروع لها في مختلف أنحاء الجمهورية.





ويذكر أن أخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" ومن بطولة النجم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وأخرون من النجوم ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج محمد سامي.