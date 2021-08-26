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تباين مؤشرات وول ستريت خلال التعاملات اليوم الخميس

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
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تباينت مؤشرات البورصة الأمريكية  خلال تعاملات وول ستريت اليوم الخميس، مع بدء قمة جاكسون هول الاقتصادية وانتظار المستثمرين لخطاب محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لما سيكون له من تأثير مباشر على حركة السوق الأمريكي.

وارتفع المؤشر داو جونز 44.2 نقطة ما يعادل 0.12 في المائة إلى 35449.68 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 2.4 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 4493.75 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك 16.7 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 15025.166 نقطة.

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