13 خطوة اتخذتها الحكومة لـ"الإصحاح البيئي" لشركات البترول

نفذ جهاز شؤون البيئة تقييمًا ومتابعة لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول في ضوء المراجعات التي تمت وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من قبل الجهاز والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.





وترصد " الفجر " من خلال السطور التالية خطوات الإصحاح البيئي لشركات البترول:

١-انتهاء الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء من خطة الاصحاح البيئي





٢- ووقف الشركة الصرف علي البيئة البحرية.





٣-شركة البترول بالبحر الاحمر نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بلغت (٦٥%)





٤- قامت الشركة بتشغيل الوحدة التجريبية لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى





٥-يتم معالجة المياة ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية





٦- بلغت حوالى (25 مليون جنيه) تكلفة الوحدة التجريبية.





٧-تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعى لشركة النصر.





٨- تبلغ قيمة تنفيذ المشروع قدرها 22 مليون دولار.





٩-الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر.





١٠- بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).





١١- إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة السويس.





١٢-بتكلفة اجمالية للمشروع حوالي (24.3 مليون دولار).



