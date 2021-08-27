طفرة للعلماء العرب.. أبرز المعلومات عن اكتشاف الحوت البرمائي

أعلنت وزارة البيئة عن تمكن فريق بحثي مصرى من جامعة المنصورة من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام.



وترصد "الفجر" من خلال السطور التالية أبرز معلومات عن اكتشاف الحوت البرمائي:



١- يمثل الاكتشاف طفرة لعلماء الحفريات العرب.



٢-يعد المرة الأولى في التاريخ لتوثيق فريق مصري نوع جديد من الحيتان.



٣-تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 بواسطة فريق بحثى



٤- يبلغ الحوت طوله ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كجم.



٥- سمى الحوت بإسم (فيومسيتس أنوبس)



٦- يمتلك العديد من الخصائص التشريحية التى مكنته من التعايش فى ذلك الوقت.





٧- ساهم هذا الاكتشاف فى زيادة المعارف عن أصل الحيتان القديمة



٨- يمثل هذا الاكتشاف إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والإفريقي



٩- توثيق نوعٍ جديدٍ من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.



١٠- من المقرر نشر. الاكتشاف بإحدى مجلات علم البيولوجى العالمية.