عاجل - جورجينيو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

حصل الإيطالي جورجينيو لاعب وسط فريق تشيلسي ونجم منتخب إيطاليا،ـ على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه والأزوري.





وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز اللاعب الإيطالي بجائزة الأفضل في أوروبا وذلك على هامش قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ولعب جورجينيو دورًا مهمًا في تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كما ساهم في فوز منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020.



