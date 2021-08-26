عاجل.. توماس توخيل يتوج بلقب أفضل مدرب في أوروبا

توج الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بجائزة أفضل مدرب في أوروبا عن الموسم الماضي بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب.





وقدم توخيل أوراق اعتماده مع تشيلسي بعدما تولى المهمة خلفا لفرانك لامبارد حيث قاد البلوز للفوز باللقب على حساب مانشستر سيتي.





وأعرب توخيل عن سعادته الكبيرة بالتتويج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا حيث وجه الشكر إلى طاقمه التدريبي والذي ساعده كثيرا في التتويج بهذه الجائزة.



