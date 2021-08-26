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بدون رحمة.. برشلونة يقع في وجه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا (مجموعة نارية)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أقيمت في السادسة من مساء اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد 2021-2022، لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمشاركة 32 فريقا سيتم توزيعهم على 8 مجموعات، بحصث تضم كل مجموعة 4 فرق.

ووقع فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني ضمن فاعليات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

ويقع بايرن ميونخ برفقة كل من :" برشلونة المصنف الثاني في المجموعة، بنفيكا المصنف الثالث، ودينامو كييف ". 

وستكون مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022:

- 14 و15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى.

- 28 و28 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية.

- 19 و20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة.

- 2 و3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة.

- 23 و24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة.

- 7 و8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يوم 28 مايو 2022 على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورج الروسية.

الكلمات المفتاحية

مجموعة برشلونة دوري أبطال أوروبا برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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