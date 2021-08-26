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رئيس النقابات الفنية: أرسلنا خطاب لوزيرة الثقافة بسبب «التصوير الخارجي»

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إنّه جرى عقد اجتماع عاجل قبل ساعات، وسط حضور أعضاء غرفة صناعة السينما، ولجنة السينما بوزارة الثقافة، وكذلك نقابة المهن السينمائية، بشأن دراسة تأثير قرار زيادة أسعار التصوير في شوارع محافظة القاهرة.

وأضاف عمر عبد العزيز، في مداخلة تليفزيونية مع برنامج «ألوان الشرق»، الذي يُعرض عبر قناة «الشرق للأخبار»، أنّ هناك موظف بمحافظة القاهرة يسعى إلى تدمير صناعة السينما المصرية، ويدعو المُنتجين للتصوير خارج البلاد كما وقع في فترة الستينيات من القرن الماضي، قائلًا: «قبل إنشاء مؤسسة السينما، المنتجين هجروا للبنان وصوروا أفلام هناك لمدة سنتين، عشان حصل تقاعس من المسؤولين عن دعم الفن».

وأشار إلى أنّ هناك مشروعات تخرج لطلاب معاهد السينما، تكلفتها لا تتجاوز العشرين ألف جنيهًا، قائلًا: «المحافظة عاوزة تاخد 100 ألف جنيه في اليوم!!.. ده قرار ظالم طبعًا وواجب رفضه.. إحنا بندعم الصناعة ولا نهدمها».

وأكد أنه جرى إرسال خطاب عاجل إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، بشأن إرساله إلى مجلس الوزراء، فضلًا عن مخاطبة المنتجين لعدم التصوير في شوارع القاهرة لحين إشعار آخر.

وقال إن البلاتوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لن تستطيع توفير بدائل لشوارع القاهرة، موضحًا: «يا هنلجأ للتصوير الداخلي وده هيموت العمل الفني أو هنصور خارج مصر».

يذكر أنّ الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد أكد في تصريحات تليفزيونية، أنه التقى محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، موضحا أن محافظ القاهرة، أبدى دعمه الكامل ومساندته لصناع السينما والدراما، وأعلن أنه سيعاد النظر من جديد في مسألة قيمة رسوم تصوير الأعمال الفنية والتجارية والإعلانية بشوارع محافظة القاهرة، مضيفا: "هيكون في رسوم بس رسوم معقولة تتوافق مع ميزانيات الأعمال".

الكلمات المفتاحية

رسوم التصوير التصوير فى القاهرة إعلام الشيوخ

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