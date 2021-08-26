مجموعة نارية.. تعرف على مجموعة ريال مدريد بدوري الأبطال





أقيمت في السادسة من مساء اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد 2021-2022، لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمشاركة 32 فريقا سيتم توزيعهم على 8 مجموعات، بحصث تضم كل مجموعة 4 فرق.





ووقع فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني ضمن فاعليات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.





ويقع ريال مدريد برفقة كل من :" إنتر ميلان المصنف الأول في المجموعة، وشاختار دونيتسك المصنف الثالث، بالإضافة إلى شيريف المصنف الرابع في المجموعة".













وستكون مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022:





- 14 و15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى.





- 28 و28 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية.





- 19 و20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة.





- 2 و3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة.





- 23 و24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة.





- 7 و8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يوم 28 مايو 2022 على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورج الروسية.



