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مفاجأة سارة في تدريبات الأهلي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:30 م
تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
علي نبوي
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شارك بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافي بدر بانون من آلام الأسنان التي أبعدته عن قائمة الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأول.

وحصل اللاعب خلال الأيام الماضية على بعض الأدوية التي ساعدته في التخلص من تورم الوجه نتيجة آلام الأسنان.

وفي نفس السياق انتظم جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى أجايي خلال الأيام الماضية بأداء برنامج علاج طبيعي في «الجيم»، على هامش مران الأهلي الجماعي للتخلص من التهاب العضلة الخلفية. 

وشارك أجايي في جميع فقرات المران الجماعي للأهلي اليوم، بعد تعافيه وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني. 

 واكتفى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي وتدريبات استشفائية في الجيم، للتخلص من إجهاد في العضلة الخلفية، وذلك على هامش  المران الجماعي للفريق اليوم.

ويواصل حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي شعر بها أثناء مباراة المصري ببطولة الدوري الممتاز، وأدت إلى استبداله بين الشوطين ثم خضع بعدها لفحوصات طبية.

يذكر ان الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

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رياضة تدريبات الاهلي ببطولة الدوري الممتاز اخبار الرياضة

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