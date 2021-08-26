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عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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علق أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :” الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول افساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز”.

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.

الكلمات المفتاحية

مسابقة الدوري الممتاز ببطولة الدوري الممتاز الزمالك أسامة نبيه أحداد

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