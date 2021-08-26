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عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»
الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:33 م
رامي بشاي
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علق أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.
وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :” الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول افساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز”.
وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.
وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.
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