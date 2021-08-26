مجموعة متوازنة.. تعرف على مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مراسم سحب قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس، في مدينة اسطنبول بتركيا.





ووقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في المجموعة السادسة التي تضم، فياريال، وأتلانتا، ويانج بويز.





وضمت المجموعة السادسة كلا من:





فياريال "إسبانيا" – مانشستر يونايتد "إنجلترا" – أتلانتا "إيطاليا" – يانج بويز "سويسرا"





ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات في الأوقات التالية:





14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.





28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.





19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.





2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.





23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.



