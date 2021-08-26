كل ما قدمه محمد صلاح ضد أندية مجموعة ليفربول الأوروبية (أرقام)

أجريت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، في مدينة إسطنبول التركية، وأسفرت عن مجموعة نارية لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر.





وأوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في المجموعة الثانية والتي ضمت معه أندية ( أتلتيكو مدريد "إسبانيا" – بورتو "البرتغال" – إي سي ميلان "إيطاليا"(.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد أندية مجموعة ليفربول الأوروبية:-





بورتو





تقابل محمد صلاح مع فريق بورتو البرتغالي في 6 مباريات رسمية بواقع (4 مباريات مع ليفربول – 2 مع روما الإيطالي)، فازت أندية نجم الفراعنة في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل "مو" هدفين وصنع هدفا.





ميلان





التقى محمد صلاح في 3 مباريات رسمية ضد فريق إيه سي ميلان وذلك خلال فترة احترافه في صفوف روما الإيطالي، فاز فريقه في مباراتين وانتهت مباراة بالتعادل، وسجل نجم الفراعنة هدفًا وصنع هدفين آخرين.





أتليتكو مدريد





تقابل نجم الفراعنة في مباراتين مع أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز المباراتين 1 – 0 ، 3-2 على الترتيب.



