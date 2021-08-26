تعرف على مجموعة تشيلسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دور المجموعات للنخسة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم "2021-2022" فريق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب بالمجموعة الثامنة.





مجموعة تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا





و يواجه الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي بالمجموعة الثامنة فرق "يوفنتوس - زينيت - مالمو" بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث جاءت كالآتي:-





- الجولة الأولى أحد أيام 14 و15 سبتمبر 2021.





- الجولة الثانية أحد أيام 28 و28 سبتمبر 2021.





- الجولة الثالثة أحد أيام 19 و20 أكتوبر 2021.





- الجولة الرابعة أحد أيام 2 و3 نوفمبر 2021.





- الجولة الخامسة أحد أيام 23 و24 نوفمبر 2021.





- الجولة السادسة أحد أيام 7 و8 ديسمبر 2021.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي يحمل لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي بهدف نظيف بالمباراة النهائية.



