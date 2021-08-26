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تعرف على مجموعة تشيلسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أوقعت قرعة دور المجموعات للنخسة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم "2021-2022" فريق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب بالمجموعة الثامنة.

مجموعة تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا

و يواجه الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي بالمجموعة الثامنة فرق "يوفنتوس - زينيت - مالمو" بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث جاءت كالآتي:-

- الجولة الأولى أحد أيام 14 و15 سبتمبر 2021.

- الجولة الثانية أحد أيام 28 و28 سبتمبر 2021.

- الجولة الثالثة أحد أيام  19 و20 أكتوبر 2021.

- الجولة الرابعة أحد أيام 2 و3 نوفمبر 2021.

- الجولة الخامسة أحد أيام 23 و24 نوفمبر 2021.

- الجولة السادسة أحد أيام 7 و8 ديسمبر 2021.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي يحمل لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي بهدف نظيف بالمباراة النهائية.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مجموعة تشيلسي قرعة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

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