بقيادة صلاح.. ليفربول يقع في مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا

أجريت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس، والتي أقيمت في إسطنبول بتركيا.





وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المجموعة الثانية التي تضم أتليتكو مدريد، وبورتو، وإي سي ميلان.





وتضم المجموعة الثانية كلا من:





أتلتيكو مدريد "إسبانيا" – ليفربول "إنجلترا" – بورتو "البرتغال" – إي سي ميلان "إيطاليا"





وتقام مباريات دور المجموعات في الأوقات التالية:





14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.





28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.





19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.





2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.





23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.



