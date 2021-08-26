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مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ.."كابوس الثمانية" يُطارد الفريق الكتالوني في غياب "ميسي"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:40 م
برشلونة وبايرن ميونيخ
برشلونة وبايرن ميونيخ
علاء خليف
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أجريت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022،  في مدينة إسطنبول التركية، وأسفرت عن مجموعة نارية لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر.
وأوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني في مجموعة قوية ضمت معه أندية (بايرن ميونيخ – بنفيكا البرتغال – دينامو كييف الأوكراني) ويعد الفريقين الاسباني والألماني هما المرشحان للتأهل من هذه المجموعة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ الألماني باعتبارهما الأبرز في المجموعة الخامسة النارية:-

تقابل فريق برشلونة مع نظيره بايرن ميونيخ في 11 مباراة رسمية، فاز البارسا في مباراتين، مقابل 7 انتصارات للعملاق البافاري، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

سجل لاعبو برشلونة 16 هدفا في شباك بايرن ميونيخ، واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

ويعد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين وسجل 6 أهداف.

أما الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب بايرن ميونيخ بنتيجة 8 – 2 في المباراة التي جمعتهما في 14 أغسطس 2020 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وهو الكابوس الذي سيطارد الفريق الملكي هذا الموسم.

وسيواجه برشلونة نظيره بايرن ميونيخ هذا الموسم بدون أهم لاعبيه الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي رحل عن صفوف الفريق الكتالوني وانتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

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