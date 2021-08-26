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تعرف على مجموعة "أتالانتا" بدوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أسدل الستار على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالنسخة الجديدة حيث أوقعت القرعة فريق فياريال الإسباني بالمجموعة السادسة مع منافسين أقوياء.

مجموعة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

و يحمل الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فريق أتالانتا الإيطالي بالمجموعة السادسة رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني و يانج بويز السويسري.

و من المقرر أن تُقام مبارايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي كالآتي:- 

- الجولة الأولى أحد أيام 14 و15 سبتمبر 2021.

- الجولة الثانية أحد أيام 28 و28 سبتمبر 2021.

- الجولة الثالثة أحد أيام  19 و20 أكتوبر 2021.

- الجولة الرابعة أحد أيام 2 و3 نوفمبر 2021.

- الجولة الخامسة أحد أيام 23 و24 نوفمبر 2021.

- الجولة السادسة أحد أيام 7 و8 ديسمبر 2021.

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