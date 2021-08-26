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عاجل- ريال مدريد يُقدم 180 مليون يورو لضم مبابي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:45 م
مبابي
مبابي
علي نبوي
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قدم نادي ريال مدريد  عرضًا جديدًا إلى باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل عن تفاصيل العرض الجديد الذي قدمه النادي الملكي لنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب الفرنسي.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس بأن ريال مدريد قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو.

وأضافت بأن ريال مدريد لن يقدم عروضًا أخرى للنادي الفرنسي وسيكتفي بعرضه الأخير والذي يزيد عن عرضه السابق بـ20 مليون يورو.

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق عن رفض كيليان مبابي تجديد تعاقده مع ناديه ورغبته في الانتقال لريال مدريد.

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