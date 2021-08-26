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مصرع عجوز بعد سقوطه من أعلى سطح عقار في ظروف غامضة بأكتوبر

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي عجوز في ظروف غامضة مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى سطح عقار، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عجوز إثر سقوطه من علو، بالحي الثاني.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، عثر على جثة "باسم.م"، 62 سنة مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة.

وكلف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط المكان، وسماع أقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

الكلمات المفتاحية

مصرع عجوز اخبار مصر اخبار الحوادث 6 اكتوبر

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