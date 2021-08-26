مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستواجه أسوان غدًا في الجولة 34 من بطولة الدوري.





وكان الأهلي خسر بطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك بعد فوز الأخير على الإنتاج الحربي بهدفين في المحطة الماضية من المسابقة.





وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا كل من :





محمود وحيد واحمد رمضان بيكهام ومحمود متوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانجح وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء واحمد طارق سليمان ومحمد محمود واحمد نبيل كوكا.



