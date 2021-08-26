Advertisements
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري
الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:51 م
علي نبوي
Advertisements
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستواجه أسوان غدًا في الجولة 34 من بطولة الدوري.
وكان الأهلي خسر بطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك بعد فوز الأخير على الإنتاج الحربي بهدفين في المحطة الماضية من المسابقة.
وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا كل من :
محمود وحيد واحمد رمضان بيكهام ومحمود متوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانجح وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء واحمد طارق سليمان ومحمد محمود واحمد نبيل كوكا.
Advertisements