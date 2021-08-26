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الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع تصاعد مخاوف كورونا

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت وسط ارتفاع حالات كورونا، في حين يساور المستثمرين قلق بشأن السياسة النقدية الأمريكية قبل مؤتمر جاكسون هول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، وتصدرت أسهم التعدين وأسهم السفر والترفيه القطاعات الخاسرة.

كانت خسائر ستوكس 600 قد ازدادت تفاقما لفترة وجيزة قبل الإغلاق، متأثرة بهبوط الأسهم الأمريكية بعد أن تأثرت المعنويات بسبب انفجار في كابل.

أدى ترقب قمة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الجمعة إلى إبقاء المستثمرين في حالة حذر، إذ من المحتمل أن يقدم خطاب رئيسه جيروم باول تلميحات حول خطط البنك المركزي لتقليص حجم برنامج التحفيز الضخم.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت مع اقتراب سبتمبر، إذ صاروا أكثر ترددا في الشراء في ظل تسارع التضخم وتزايد حالات كورونا.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن معنويات الشركات في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أغسطس.

وانخفض المؤشر داكس للأسهم القيادية الألمانية 0.4 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق في أسبوع، في حين انخفض المؤشران فايننشال تايمز 100 في بريطانيا وكاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب.

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