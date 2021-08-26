بالفيديو.. تجهيزات خرافية لخطوبة ريم سامي بالساحل الشمالي

تقام بعد قليل خطوبة الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، وذلك في الفيلا الخاصة به بالساحل الشمالي.



ورصد "الفجر" بعض تجهيزات حفل الخطوبة، حيث تم ضم فيلا أخرى بفيلا محمد سامي، وأضافو درج ليرفع الأرضيات كما تم تغطية ما بين فيلا "سامي" والفيلا الأخرى بورق الأشجار محافظة على المظهر العام.



وتحتفل اليوم ريم سامي شقيقه المخرج محمد سامي بخطوبتها على رجل الأعمال الشهير طارق هيمن، وذلك بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.



وكانت الفنانة الشابة ريم سامى قد انتهت من قراءة سيناريو مسلسل جديد تشارك به في الموسم الدرامى الرمضانى الذي اعتادت على المشاركة به على مدار الأعوام الماضية بأدوار في مسلسلات منها «البرنس» و«وولد الغلابة» و«نسل الأغراب»، منذ صعودها في عالم الدراما التلفزيونية، منذ رمضان 2019.



