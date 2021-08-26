مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى والتي تعد من المجموعات النارية في البطولة القارية من الموسم الحالي.





وقع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني و كلوب بروج البلجيكي.





قدم باريس سان جيرمان في الموسم الماضي مستوى متواضع على المستوى المحلي، حيث احتل المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي برصيد 82 نقطة وخسر لقب الدوري لصالح ليل بفارق نقطة واحدة.





أما بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا، فودع النادي الباريسي البطولة من الدور قبل النهائي الذي خسره على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.





وتقام مباريات دور المجموعات في الأوقات التالية:





14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.





28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.





19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.





2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.





23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.



