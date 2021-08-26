برنامج "تنمية الصعيد": نجحنا في توفير 211 ألف فرصة عمل في عامين ونصف

وأشار "الهلباوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن برنامج "حياة كريمة" ولد من رحم برنامج "تنمية الصعيد"، حيث أن كل الأليات التي يطبقها برنامج تنمية الصعيد تم تعميمها في مبادرة "حياة كريمة".





ولفت إلى أن البنك الدولي في تقريره الأخير أكد أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في تقليل نسبة الفقر في سوهاج وقنا، حيث كانت سوهاج تحتل المرتبة الأولى في الفقر على مستوى محافظات مصر، فضلا على أن البرنامج خلق أكثر من 211 ألف فرصة عمل خلال عامين ونصف، كما تم العمل مع 3 آلاف مؤسسة لخلق فرص عمل.



هنأ الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، القيادة السياسية والمصريين لإدارج برنامج تنمية صعيد مصر كأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة.