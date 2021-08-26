عاجل.. مقتل 4 عناصر من الجيش الأمريكي في هجوم بمطار كابول

أعلنت مصادر لـ رويترز، عن مقتل 4 أفراد من الجيش الأمريكي على الأقل في هجوم مطار كابول، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر بمستشفى الطوارئ في كابول أن حادث الانفجار بمحيط المطار أسفر حتى الآن عن سقوط نحو 60 مصابًا.



وكانت أشارت رويترز قبل قليل إلى أن التقارير الأولية إلى أنه ناتج عن عمل انتحاري، فيما تحدث المتحدث باسم البنتاجون عن وقوع انفجار ثان.



وذكرت الوكالة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أفرادا من الجيش الأمريكي بين مصابي هذا الانفجار، فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن سقوط خمسة قتلى على الأقل ونحو عشرة مصابين بالانفجار.

