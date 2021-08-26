عاجل.. موسيماني يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام إنبي في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





موسيماني استبعد كلا من :-





محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وناصر ماهر وأيمن أشرف وعلي معلول وجونيور أجاي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.



