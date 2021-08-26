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عاجل.. موسيماني يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي
الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:03 م
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام إنبي في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
موسيماني استبعد كلا من :-
محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وناصر ماهر وأيمن أشرف وعلي معلول وجونيور أجاي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.
وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا كل من :
محمود وحيد واحمد رمضان بيكهام ومحمود متوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانجح وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء واحمد طارق سليمان ومحمد محمود واحمد نبيل كوكا.
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