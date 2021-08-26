Advertisements

تاريخ مُخيب لباريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي.. وميسي يُرجح كفة "أثرياء فرنسا"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:53 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علاء خليف
Advertisements
أجريت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022،  في مدينة إسطنبول التركية، وأسفرت عن مجموعات من العيار الثقيل بين عمالقة القارة الأوروبية
وأسفرت القرعة عن صدام ناري مباشر بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية والتي ضمت  معهما أيضًا فريقي لايبزيج الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وتقابل باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي في 5 مباريات رسمية في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولم يفز النادي الفرنسي في أي مباراة، بينما حقق بطل انجلترا 3 انتصارات وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

سجل لاعبو مانشستر سيتي 7 أهداف مقابل 3 أهداف فقط للفريق الباريسي، ويعد الثنائي رياض محرز وكيفين دي بروين لاعبا السيتي هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 3 أهداف.

ويتسلح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة مانشستر سيتي هذا الموسم بالصفقات القوية التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي وأبرزهم ليونيل ميسي المنضم إليه من برشلونة.

وسبق والتقى ميسي في 6 مباريات رسمية مع مانشستر سيتي خلال مشواره مع برشلونة، فاز فريقه في 5 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وسجل اللاعب الأرجنتيني 6 أهداف وصنع 3 أهداف.

أخبار تهمك

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 5 ساعات

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements