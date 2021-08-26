تاريخ مُخيب لباريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي.. وميسي يُرجح كفة "أثرياء فرنسا"

أجريت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، في مدينة إسطنبول التركية، وأسفرت عن مجموعات من العيار الثقيل بين عمالقة القارة الأوروبية

وأسفرت القرعة عن صدام ناري مباشر بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية والتي ضمت معهما أيضًا فريقي لايبزيج الألماني وكلوب بروج البلجيكي.





تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي





وتقابل باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي في 5 مباريات رسمية في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولم يفز النادي الفرنسي في أي مباراة، بينما حقق بطل انجلترا 3 انتصارات وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.





سجل لاعبو مانشستر سيتي 7 أهداف مقابل 3 أهداف فقط للفريق الباريسي، ويعد الثنائي رياض محرز وكيفين دي بروين لاعبا السيتي هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 3 أهداف.





ويتسلح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة مانشستر سيتي هذا الموسم بالصفقات القوية التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي وأبرزهم ليونيل ميسي المنضم إليه من برشلونة.





وسبق والتقى ميسي في 6 مباريات رسمية مع مانشستر سيتي خلال مشواره مع برشلونة، فاز فريقه في 5 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وسجل اللاعب الأرجنتيني 6 أهداف وصنع 3 أهداف.