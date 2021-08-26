عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

علقت السفارة الألمانية في القاهرة، على ما أعلن عنه محمد رمضان حول حصوله على الدكتوراة الفخرية، من المركز الثقافي الألماني من لبنان.



وجاء تعليقهم كالآتي: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".



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وكان محمد رمضان قد آثار الجدل صباح اليوم بإعلانه الحصول على الدكتوراة الفخرية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".