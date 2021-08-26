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عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية
الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:06 م
مي مرسي
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علقت السفارة الألمانية في القاهرة، على ما أعلن عنه محمد رمضان حول حصوله على الدكتوراة الفخرية، من المركز الثقافي الألماني من لبنان.
وجاء تعليقهم كالآتي: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".
وتابعو: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".
وكان محمد رمضان قد آثار الجدل صباح اليوم بإعلانه الحصول على الدكتوراة الفخرية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وجاء تعليقهم كالآتي: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".
وتابعو: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".
وكان محمد رمضان قد آثار الجدل صباح اليوم بإعلانه الحصول على الدكتوراة الفخرية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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