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الرئيس الإيراني: نرفض أي محاولات للوصاية على أفغانستان

الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى لقائه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي يوم الخميس، على أن طهران ترفض أي محاولة لفرض الوصاية على أفغانستان.

 

واعتبر أن خروج القوات الأجنبية من أفغانستان نقطة تحول لجميع التيارات الأفغانية لفرض السلم والأمن والإستقرار في البلاد.

 

وصرح بأن دول جوار أفغانستان يجب أن تساعد لاستقرار حكومة شاملة بمشاركة جميع التيارات والقوميات الأفغانية.

 

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان ليست بالمستوى المطلوب، مؤكدا الاستعداد لتوسيع هذه العلاقات والتبادلات التجارية.

 

وإيران هي المحطة الرابعة في جولة وزير الخارجية الباكستاني الإقليمية التي شملت طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان لاستعراض التطورات في أفغانستان وتعميق العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

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ايران الرئيس الايراني افغانستان

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