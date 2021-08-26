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جونسون: تفجيرات كابل إرهابية و"بربرية"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تعازيه في ضحايا التفجيرين قرب مطار العاصمة الأفغانية كابل اليوم، معتبرا هذا الاعتداء هجمة إرهابية وبربرية.

 

وقال: "أستطيع أن أؤكد أنه في كابل بالقرب من المطار، وقعت هجمات إرهابية بربرية أسفرت عن مقتل العديد من العسكريين الأمريكيين للأسف بين الأفغان".

 

وأضاف: "نعرب عن تعازينا للولايات المتحدة وشعبها".

 

وشدد جونسون على أن "عمليات الإجلاء ستستمر ولن تنقطع من المطار"، متعهدا بـ"إجلاء أكبر قدر ممكن من المعنيين خاصة من الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان".

 

ووقع انفجاران اليوم الخميس عند مطار كابل، أحدهما بالقرب من فندق "البارون"، حيث تجمع حسب تقارير إعلامية أجانب بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون، الأول نفذه انتحاري، فيما نفذ الثاني بسيارة مفخخة.

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مطار كابل جونسون انفجارات كابل افغانستان

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