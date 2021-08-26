ميكيسوني بعد تعاقد الأهلي معه: انتقلت إلى أفضل فريق في القارة

عبر الموزمبيقي لويس ميكيسوني الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من سيمبا التنزاني عن سعادته الكبيرة بالانتقال للقلعة الحمراء.





وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس تعاقده رسميًا مع اللاعب الموزمبيقي لمدة 4 مواسم بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.





ونشر اللاعب الموزمبيقي صورة له بقميص الأهلي بعد الإعلان الرسمي عبر حسابه الرسمي بانستجرام وكتب قائلا :"يُشرفني حقًا الانضمام إلى أفضل نادٍ في القارة في إفريقيا.. شكرًا جزيلًا على هذه الفرصة".





ومن المنتظر أن ينتظم ميكيسوني في تدريبات الأهلي وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.



