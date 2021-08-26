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عادل حمودة: فكرة التوحد الكاثوليكي بين مصالح الدول انتهت

الخميس 26/أغسطس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن فكرة التوحد الكاثوليكي بين مصالح الدول ربما تكون انتهت.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس: "اختلفنا مع دولة صديقة حليفة في حتة معينة، فيقولك ما مصير العلاقات مع هذه الدولة".

وتابع الكاتب الصحفي الكبير: "جيت قربت من دولة بينها وبين دولة حليفة ليك مشكلة، فيقول إزاي"، مؤكدًا أن هذه ليست خيانة سياسية كما يصورها البعض.

الكلمات المفتاحية

مصالح الدول علاقة مصر بالدول عادل حموة السياسية الخارجية اخبار مصر

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