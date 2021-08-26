مدير مشروع القاهرة الخديوية: التطوير يتم على حساب الدولة وليس المواطن



وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن المشروع يضم 5 محاور، وهى إعادة الواجهات للمباني ذات القيمة التراثية لأصلها، وإزالة تعديات الواجهات، وإزالة تعديات المحلات، وترميم ما تلف من الواجهات على مر السنوات، معلقا: "حتى التكييفات على واجهات العقارات وضعنا لها تصور".



وأوضح أن كل مراحل مشروع تطوير القاهرة الخديوية على حساب الدولة وليس المواطن، لافتا إلى أنهم يعملون على تطوير الشوارع، حيث هناك خطة للدولة تستهدف تقليل المرور العابر بالقاهرة الخديوية، ووتقوم الدولة بتنفيذ عدد من المحاور لتقليل الضغط على شوارع وسط البلد.



ولفت مدير تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، إلى ان مشروع تطوير القاهرة الخديوية ليس مشروع استثماري، وإنما هو مشروع حضاري لخدمة المواطنين.



قال المهندس وليد عبدالعال، مدير تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، إن المشروع يستهدف إعادة الشيىء لأصله، حيث كانت تلقب القاهرة الخديوية بباريس الشرق، وجاري العمل على إعادة رونقها وإزالة التعديات بها.