عملة بيتكوين الرقمية تتراجع عن مستوي الـ 50 ألف دينار

لم يستمر ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية عند مستوى 50 الف دولار طويلا، لتصبح دورة صعود العملة منذ يوليو الماضي قريبة من نهايتها.





وأشارت بلومبرج إلى تراجع سعر العملة اليوم بنسبة 4.9 % إلى 46322 دولار، في حين تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى مثل إيثر.





وفقدت بيتكوين نحو 60% من إجمالي مكاسبها منذ 20 يوليو الماضي.





وقال جون بولينجر مخترع مؤشر بولينجر لقياس أسواق المال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه يمكن جني بعض الأرباح من خلال الاستثمار في تراجع البتكوين.





وقالت كاتي ستوكتون المحللة الاقتصادية في شركة فيرليد ستراتيجيس إن المؤشرات تشير إلى نحو أسبوعين من التراجع في سعر العملات المشفرة.





وبحسب مؤشرات بولينجر فإن دورة صعود قيمة بيتكوين تتلاشى، والعملة الرقمية تواجه منطقة مقاومة عند مستوى 50 و51 ألف دولار، في حين أن متوسط سعرها المنتظر سيكون بنحو 46.7 ألف دولار.