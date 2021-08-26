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موجز البرلمان| تطبيق الغرامة على عدم الالتزام بارتداء الكمامة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
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نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

طلب إحاطة بشأن عدم الالتزام بالمربع السكني لأولياء الأمور أثناء التقديم لمدارس اللغات
كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، عن التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم الالتزام بالمربع السكني لأولياء أمور الطلاب طبقُا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

"صحة النواب" تُشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي
قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا بسرعة شديدة كسرنا حاجز الـ٢٠٠ حالة وتضاعف العدد خلال يومين، مؤكدة أن هذا القفز السريع ينبأ أن الأيام القادمة لن تكون هينة على المتراخين والمستهترين.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية: تطبيق الغرامة على عدم الالتزام بالكمامة قرار وجوبي
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة قرار تطبيق الغرامة علي عدم الإلتزام بالكمامة قرار وجوبى خصوصًا في الفترة الحالية ونحن علي أعقاب دخولنا الموجة الرابعة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا



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