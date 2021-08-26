مواعيد مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا

انتهت مراسم قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن وقوع برشلونة الإسباني في مجموعة مثيرة.





وقع برشلونة في المجموعة الخامسة التي تضم بنفيكا البرتغالي وبايرن ميونيخ الألماني ودينامو كييف الأوكراني.





قدم برشلونة في الموسم الماضي آداءا متواضعا على الصعيدين المحلي والأوربي، حيث احتل المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة. أما بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا، فودع النادي الكتالوني البطولة من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.





وتقام مباريات نادي برشلونة بدور المجموعات في الأوقات التالية:





14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.





28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.





19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.





2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.





23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.



