عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»









تعقاد الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ثلاث لاعبين جدد بموسم الانتقالات الصيفية، لنتعرف على تفاصل الثلاث صفقات.





- كريم فؤاد :

تعاقد الأهلي كريم فؤاد مدافع نادي النجوم، حيث يمتد عقده مع النادي الأهلي لمدة خمس سنوات.





- لويس ميكيسوني :

انتقل اليوم لاعب خط الوسط لويس ميكيسوني إلى النادي الأهلي فهو الصفقة الثانية للفريق اليوم، وتعاقد مع الأهلي لمدة أربع مواسم مقابل 900 ألف دولار لنادي سيمبا التنزاني الذي انتقل منه اللاعب.





- بيرسي تاو :

وانتقل أيضًا المهاجم بيرسي تاو إلى النادي الأهلي لمدة أربع مواسم مقابل 1.8 مليون يورو لنادي برايتون الإنجليزي الذي انتقل منه اللاعب.





يذكر أن الأهلي اقترب كذلك من حسم صفقة حسام حسن مهاجم سموحة، حيث لم يتبقي سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.