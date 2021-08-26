خالد عبد الغفار: 99% من طلاب المرحلة الأولى سجلوا رغباتهم (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن 99% من الطلاب ممن يحق لهم التقدم في تنسيق المرحلة الأولى الذي تم غلقه في السابعة مساء اليوم الخميس بعد نهاية التقديم، مشيرًا إلى أن انخفاض المجاميع لم يؤثر على إتاحة الأماكن في جميع التخصصات على مستوى الثلاث شعب العلمي علوم أو رياضة أو الأدبي.



وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس أنه من خلال الأعداد والمجاميع هذا العام أفضل من أي سنة ماضية في تحقيق رغبات الطلاب.



وتابع: "نمتلك من البنية التحتية والأماكن في الجامعات المصرية بعد التوسع في افتتاحات الجامعات على مدار السنوات الماضية، ونتحسب لهذا اليوم منذ وقت طويل، وسيكون هناك مقاعد إضافية للطلاب المؤجلين من العام الماضي والتي قد تكون مجاميعهم أعلى من مجاميع الطلاب هذا العام، ولكن سنحقق المستهدف والأعداد المطلوب في جميع الكليات".



