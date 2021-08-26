Advertisements

"لم نمنح أي فنان أي لقب".. نقابة الممثلين بلبنان تكذب محمد رمضان

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أصدرت نقابة المهن التمثيلية بلبنان، بيان أكدت من خلاله أنها لم تمنح أي لقب منذ إنشائها وذلك عقب إثارة محمد رمضان الجدل من خلال إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية.

وعلقت السفارة الألمانية، على ما آثاره الفنان محمد رمضان في الساعات القليلة الماضية وفي أول تعليق لها قائله: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".



وأضافت: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ يوم

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»

منذ ساعة الا ربع

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

موقف نقابة الموسيقيين من حفل محمد رمضان المرتقب

خاص- أشرف زكي لـ الفجر الفني: لم نمنح عمر كمال وشاكوش تصريح بالتمثيل في رمضان

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

محمد رمضان يحصل على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي بلبنان

محمد رمضان بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية:" فاهم مهنتي كويس"

عاجل.. تفاصيل صادمة عن الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements