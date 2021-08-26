"لم نمنح أي فنان أي لقب".. نقابة الممثلين بلبنان تكذب محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بلبنان، بيان أكدت من خلاله أنها لم تمنح أي لقب منذ إنشائها وذلك عقب إثارة محمد رمضان الجدل من خلال إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية.



وعلقت السفارة الألمانية، على ما آثاره الفنان محمد رمضان في الساعات القليلة الماضية وفي أول تعليق لها قائله: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".







وأضافت: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".