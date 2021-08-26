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والدة أحد أوائل الثانوية مشيدة بوزير التعليم: "تحمل فوق طاقة البشر" (فيديو)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشادت هبة محمد، والدة الطالب محمد مصطفى أحد أوائل الثانوية العامة، بالدور الكبير الذي قام به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ورغبته في التطوير وتحديث المناهج لطلبة الثانوية العامة.

وقالت "هبة" خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن صفحة وزارة التربية والتعليم على الفيس بوك تحتوي على فائدة عظيمة جدًا، وكانت بمثابة البوصلة لتعليم نجلها طريقة المذاكرة في نظام الثانوية العامة، وطريقة ربط الأسئلة بالإجابة.

وأشارت إلى أنها كانت تتوقع أن يدخل نجلها كلية طب منذ أول العام، خاصة انها كانت ترى كيف يُذاكر نجلها، مضيفة أن القنوات التعليمية الحكومية رائعة، وعلى جميع الطلاب الاستفادة من هذه القنوات.

وتابعت "نظام الثانوية الجديد هايل، والامتحانات كانت من المنهج، كل الشكر لوزير التربية طارق شوقي، أتحمل كتير، اتحمل فوق طاقة البشر، خاص تجربة تطوير التعليم، وأصر على تطبيقها رغم ضغط أولياء الأمور"، موضحة أنها كانت تمنع الزيارات لمنزلها أثناء مرحلة الثانوية العامة، معقبة: "مفيش أي زيارات من أهلي أو أي حد، دي سنة مصيرية، ولم يكن فيها أي ترفيه إلا بحدود معينة".

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