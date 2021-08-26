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عاجل.. أول تعليق من مصر على هجوم مطار كابول

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للتفجيريّن الإرهابييّن اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء الأفغان، وكذا أفراد من الجيش الأمريكي.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى ذوي كافة الضحايا الأفغان والأمريكيين الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا وتؤكد مصر مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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