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لافروف يحث عبد اللهيان على استئناف مفاوضات فيينا بأسرع وقت ممكن

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى "استئناف المفاوضات في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني بأسرع وقت ممكن".

 

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: "الجانب الروسي أشار إلى الحاجة الملحة لاستئناف عاجل للمفاوضات بصيغة فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، وتلقى الجانب الإيراني هذه الإشارة بجدية تامة".

 

وتابع البيان: "الوزير لافروف ناقش مع عبد اللهيان كذلك الوضع في أفغانستان، وأهمية الحوار السلمي بين القوى السياسية هناك".

 

وأشار البيان إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في أفغانستان، والتأكيد على أن موسكو وطهران تلتزمان بمقاربات مماثلة، وتدعوان إلى حوار سلمي بين القوى السياسية الأفغانية وتشكيل حكومة أفغانية شاملة".

الكلمات المفتاحية

فغانستان تشكيل الحكومة الأفغانية

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