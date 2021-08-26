الثالث على الثانوية العامة: "طبيب الغلابة" هو قدوتي (فيديو)

كشف محمد مصطفى فخري الدين، الثالث مكرر علمي علوم، عن قدوته في الحياة، مشيرًا إلى أن طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي أثر فيه بشكل كبير.



وقال "محمد" خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس "أسعى للكشف على الغلابة للتخفيف عن آلامهم بالدنيا وما فيها".



وأضاف أن هدفه منذ الدخول إلى الثانوية العامة هو الحصول على 98%، لكي يدخل كلية الطب، خاصة وأن الكشف على الفقراء الذين لا يملكون أمولًا، للتخفيف عن آلامهم تأتي في إطار جبر الخواطر.



وأشار إلى أنه لم يقرر بعد التخصص الذي يريد دراسته في كلية الطب حتى الآن، مضيفًا أن أزمة كورونا أثرت على الحياة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، متابعًا "الحياة الاجتماعية مقفولة سنتين تلاتة، الواحد كان خايف يخرج ييجي بكورونا".



ولفت إلى أنه كان يحصل على دروس في كافة المواد ما عدا مادة الجيولوجيا، مشيرًا إلى أنه كان متوتر في أول ليلة الامتحانات، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر أهون على حد تعبيره.